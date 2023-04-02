ظلم عبد الله المعيوف! .. موقف مفاجئ لهيرفي رينارد تجاه لاعبات فرنسا المعتزلات

قرار رينارد لقيادة سيدات فرنسا أثار الجدل في السعودية، لكن زاد الجدل بموقفه مع المعتزلات

shahid

مع تغير المناصب، تغير رأي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في اللاعبين المعتزلين، إذ اتخذ موقفًا مغايرًا تمامًا مع لاعبات منتخب فرنسا المعتزلات عما كان عليه مع عبد الله المعيوف؛ حارس الهلال السعودي.

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قبل أيام، رحل رينارد عن تدريب المنتخب السعودي، وتوجه لقيادة منتخب بلاده للسيدات، المقبل على المشاركة في كأس العالم في منتصف العام الجاري.

منتخب فرنسا للسيدات شهد عديد الخلافات خلال فترة المدربة السابقة كورين دياكر، أدت لاعتزال البعض، منهن ويندي رينارد؛ قائدة الفريق، وأوجين لو سومر وأماندين هنري، لكن هيرفي فتح باب العودة أمام الجميع.

وقال رينارد، خلال تصريحاته لـ"Telefoot": "هن لاعبات مهمات بالنسبة لنا، هذه فرصة ثانية، والأمر متروك لهن في استغلالها، أنا هنا لا أتحدث عن اعتزال أوجين لو سومر أو أماندين هنري، إنما عن حالتهما البدنية بعد الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا، سنمنحهما بعض الوقت وسنرى ما سيحدث".

وأضاف: "ويندي رينارد كذلك أحد العناصر المهمة التي يمكنها أن تقود الفريق لتحقيق النجاحات، لذلك سأتحدث في أمرها أولًا مع مسؤولي اتحاد الكرة".

بينما كان رينارد مدربًا للأخضر السعودي رفض تراجع المعيوف عن قرار الاعتزال الدولي قبل كأس العالم قطر 2022، وعلق وقتها: "أنا لا أعيد زوجتي بعد أن خلعتني!"، رغم أنه الحارس السعودي الوحيد الأساسي في الدوري المحلي.

لكن ربما المبرر الوحيد للمدرب الفرنسي أن اللاعبات المعتزلات اتخذن هذا القرار قبل قدومه وفي ظروف مشكلات وغيرها، لذلك قرر تقدير الموقف.

Shahid