بعد ابتعاد طويل .. صفوان السويكت يعود بمفاجآت تاريخية للنصر والشارع الرياضي!

أحمد فرهود
Safwan Alsuwaiket - Al NassrSafwan Alsuwaiket Twitter
النصردوري روشن السعودي

مفاجآت كبرى يفجرها صفوان السويكت

عاد صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، إلى الواجهة الرياضية من جديد؛ بعد ابتعاده لفترة طويلة.

السويكت تولى رئاسة نادي النصر، في 13 يوليو 2019 ولمدة 4 سنوات؛ إلا أنه لم يستكمل فترة ولايته، وذلك بعد إسقاط عضويته من وزارة الرياضة السعودية، في 21 مارس 2021.

وكشف السويكت في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مجموعة من المفاجآت الكبرى للنصر ومختلف أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشار الرجل الخبير في القانون المالي، إلى أن صندوق الاستثمارات السعودية؛ سوف يستحوذ على أندية دوري روشن قريبًا، ما يساهم في الاستقرار المالي.

وأضاف صفوان السويكت: "الطرح الجزئي للعموم؛ سيُشكل ملامح تطور الرياضة السعودية 2030.. والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو البداية فقط"؛ في إشارة إلى صفقات عالمية مرتقبة.

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

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