طوى صفحات التاريخ ولا ينافس إلا نفسه .. ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية الثامنة

تُوج ليونيل ميسي بلقبه الثامن في الكرة الذهبية.

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الأسبق ولاعب إنتر ميامي الحالي بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

ميسي الذي فاز بكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين وكان ثاني هدافي البطولة وأفضل لاعب فيها، حصد الجائزة الثامنة في مسيرته المليئة بالتتويجات.

النجم الأرجنتيني كان مرشحًا بشدة لحصد الجائزة، بالرغم من أن منافسيه عليها هما إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية التاريخية، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا وهداف باريس سان جيرمان.

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وكان ميسي قد توج بأول ألقابه في الكرة الذهبية في عام 2009 ومنذ ذلك الوقت كان دومًا أحد أبرز المرشحين للحصول عليها بجوار كريستيانو رونالدو.

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جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميامي من المرجح ألا يحصل على ترشيح جديد للجائزة التي تركز في الأساس على النجوم الذين يلعبون في أوروبا بالمقام الأول.