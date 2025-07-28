طور المدير الفني في EA FC 26: واقعية أكبر وتجربة أكثر عمقاً للمدربين

تعديلات جديدة مرتقبة من محبي اللعبة الأشهر

مع اقتراب إصدار EA FC 26، كشفت EA Sports عن مجموعة من الميزات الجديدة في طور Manager Career، الذي يُعد أحد أكثر الأطوار شعبية لدى محبي اللعبة. وبينما تم تأجيل بعض التحسينات الرئيسية إلى EA FC 27، فإن الإصدار الحالي يقدم تطورات تضيف بعداً تكتيكياً وتجربة إدارة أكثر واقعية ومرونة.

انتقالات أكثر ذكاءً وإدارة أعمق للتشكيلة

يحافظ نظام الانتقالات في EA FC 26 على جوهره المعتاد مع إدخال تحسينات على الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الأندية تقوم بصفقات أكثر منطقية تتماشى مع أسلوب لعبها الحالي. واحدة من الإضافات اللافتة هي إمكانية إعارة اللاعبين مباشرة بعد التعاقد معهم، مما يمنح مساحة أكبر لتخطيط مستقبل الفريق. ورغم غياب شرط إعادة الشراء (Buyback Clause)، فقد تم تأكيد ظهوره في EA FC 27.

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هوية المدرب تحدد فلسفة النادي

لكل مدرب في اللعبة أسلوب وقواعد خاصة به، وعند انتقاله إلى فريق جديد تتغير استراتيجية السوق تبعاً لفلسفته التكتيكية. هذا يعني أن نوعية اللاعبين المستهدفين في الانتقالات ستتبدل لتتناسب مع النظام الجديد. كما تمنح اللعبة المدربين حرية الاعتزال أو ترك النادي بإرادتهم، في حين يمكن للأندية الأخرى شراء عقود المدربين تماماً مثل اللاعبين. وإذا تمت إقالة المدرب، يتولى المدرب المساعد قيادة الفريق مؤقتاً.

ميزات مؤجلة للنسخ القادمة

رغم أن طور Manager Career شهد تحديثات مهمة، إلا أن ميزة Dynamic Potential التي تربط تطور اللاعبين بأدائهم الفعلي لن تكون متاحة في هذه النسخة وستظهر في EA FC 27. الأمر نفسه ينطبق على نظام الكشف عن المواهب (Youth Scouting)، الذي سيبقى في صورته الحالية مع وعود بتحسينات مستقبلية.

تحديات حية ونظام Season Pass

أحد الإضافات الجديدة هو وضع Live Challenges Mode، الذي يتيح خوض تحديات متنوعة مع نظام مكافآت مرتبط بـ Season Pass. كل تحدٍ يتطلب بدء تجربة Manager Career جديدة، ما يضيف تنوعاً في أسلوب اللعب. من خلال هذا النظام، يمكن إعادة إحياء مسيرة أساطير مثل رونالدينيو، إذ يدعم الطور ما يصل إلى 44 أيقونة وبطلاً في كل حفظة.

يركز EA FC 26 Manager Career على تقديم واقعية أكبر في إدارة الأندية مع تحسينات في سوق الانتقالات وتأثير مباشر لهوية المدرب على فلسفة الفرق. وبينما تبقى بعض الميزات الجوهرية مؤجلة للإصدار القادم، فإن هذه النسخة تمثل خطوة مهمة نحو تجربة إدارة متكاملة وأكثر عمقاً لعشاق الطور الكلاسيكي.