طمأنينة لريال مدريد ورعب للإنجليز.. أنشيلوتي يقرر مصير بيلينجهام!

موهبة خط الوسط يملك ما يصنع الفارق على كل المستويات

طمأن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي جماهير الملكي على حالة الإنجليزي جود بيلينجهام، لكن من ناحية أخرى يبدو القلق في صفوف منتخب إنجلترا بشأن اللاعب نفسه قبل يورو 2024.

كان قد تعرض بيلينجهام لإصابة على مستوى الكتف في بداية العام 2024، عاد بعد أسابيع وبات جاهزًا للتألق من جديد مع الميرنجي.

والآن مع 22 هدفًا وقيادة الملكي للقب الدوري الإسباني ونهائي دوري أبطال أوروبا، لا يمكن الحديث عن أي تذبذب في مستوى الدولي الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلا أن المدرب أنشيلوتي أكد أن بيلينجهام سيكون ضمن العناصر التي تتم مداورتها في الوقت المتبقي من الموسم في الدوري الإسباني وحتى نهائي الأول من يونيو أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غرناطة في الدوري الإسباني: "بيلينجهام سيكون ضمن المداورة، ليس أفضل أو أسوأ من أحد في الفريق من الحالة البدنية، ولا يوجد ما يمكن القلق بشأنه".

ما يقلق لدى الإنجليز، هو أن تقارير عديدة تحدثت عن أن بيلينجهام يلعب حاليًا ومنذ تعرضه للإصابة بمسكنات للألم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم حالته بعد 1 يونيو وقد يحرم منتخب الأسود الثلاثة من الحصول عليه في كامل جاهزيته على الأقل، هذا على افتراض أنه لن يحتاج إلى عملية جراحية لحساسية منطقة الكتف.. الأيام ستجيب عن كل هذه الافتراضات!.