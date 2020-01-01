طلب وحيد من رونالدينيو في سجنه الذهبي

رونالدينيو حبيس في الباراجواي

أوضح مدير الفندق الذي يقيم فيه النجم البرازيلي رونالدينيو تحت الإقامة الجبرية أن اللاعب تقدم بطلب للحصول على كرة قدم ومساحة للعب داخل المكان الذي وُصف بالسجن الذهبي.

لاعب برشلونة السابق خرج بكفالة من السجن الذي دخله بالبلد الأمريكي الجنوبي بسبب جواز سفر مزور، ويقيم حالياً بأحد أكبر وأغلى فنادق البلاد.المزيد هنا.

وقال إيميليو ييجريس، مدير بالفندق، مع "Excelsior": "بالأمس أحضرنا كرة لرونالدينيو، وجهزنا له غرفة خاصة ليمكنه اللعب بها، مساحتها 30-15 متراً تقريباً".

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وأضاف: "يبدو لي شخصاً جيداً، لا يفقد ابتسامته أبداً، ولا أخيه، لم يتغير وجهه منذ وصوله إلى هنا، وجوده أصابني بالتوتر والضغط، يوم الجمعة أكلنا معاً بوجود القنصل البرازيلي".

واستمر ييجريس: "دائماً يبتسم لك ولا تتغير حالته النفسية، وحديثه كله مزاح، نحن نتبع نظاماً صارماً في الفندق بسبب الحالة الصحية، سواء مع وصولهم أو عموماً".

روسيل يؤمن ببراءة رونالدينيو من التزوير في باراجواي

وينتظر الأخوان البرازيليان تحديد القضاء في باراجواي موقفهما من الضلوع في تزوير الوثائق الخاصة بجواز السفر، وتشير التقارير إلى أن هناك محاولات لإخراجهما وتبرئة ساحتهما.