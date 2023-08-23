رئيس الاتحاد الإسباني طلب المساعدة من لاعبة لاروخا لتخفيف الضجة التي حدثت مؤخرًا.

لا يزال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، محور الجدل بعد قبلته لجيني هيرموسو خلال احتفال منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2023 عقب الفوز على منتخب إنجلترا.

المنتخب الإسباني حقق لقب كأس العالم للسيدات بعد الفوز بهدف دون رد أمام منتخب إنجلترا، ولكن اللقطة المثيرة للجدل حتى الآن هي قبلة روبياليس لهيرموسو.

وبحسب الصحفية ناتاليا تورينتي، فإن لويس روبياليس حاول بكل الطرق الممكنة أن ترافقه جيني هيرموسو في فيديو الاعتذار الذي نُشر يوم الاثنين الماضي، حيث قال رئيس الاتحاد الإسباني للاعبة، بحسب الصحفية المذكورة أعلاه في برنامج "Espejo Público"، على قناة Antena 3: "موقفي على المحك، افعلي ذلك حتى لو كان من أجل بناتي، أريدك أن تخرج معي".

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وأضافت ناتاليا أن روبياليس قد أدرك وهو على متن الطائرة المتجهة إلى مدريد، التداعيات الإعلامية لما حدث ، ثم اقترب من اللاعبة بتكتم قدر الإمكان ليطلب منها مساعدته في ذلك، وأخبرها أن "الموقف كان على المحك وأنها إذا تحدثت فإنها ستقلل من الأهمية التي أعطيت لهذا الأمر"

روبياليس كان قد اعتذر في الفيديو قائلًا: "يجب أن أعترف بإرتكابي خطأ، لكن لم يكن هناك أي سوء نية، نعتبر الأمر طبيعي في لحظة فرح كبيرة، لكن الأمر أحدث ضجة كبيرة في الخارج".