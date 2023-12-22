طلب عاجل من ستيفن جيرارد إلى الاتفاق بعد السقوط أمام النصر

تصريحات ستيفن جيرارد بعد سقوط الاتفاق أمام النصر

SHAHID

اعترف الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، بـ"أحقية" النصر في الفوز على فريقه، مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتفاق سقط بهدف مقابل ثلاثة، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأشار جيرارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن الهدف النصراوي الأول؛ جاء بطريقة عالمية، بينما الثاني والثالث كانا بهديتين من الدفاعات الاتفاقية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ووجّه الأسطور الإنجليزية، طلبًا عاجلًا إلى مجلس إدارة نادي الاتفاق، بضرورة دعم الفريق بقوة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"؛ لإنقاذ الموسم، خاصة أن الفريق يُعاني من عدة مشاكل.

وعن حالة لاعبه أحمد الغامدي.. أكد ستيفن جيرارد، على أنه في وضع مستقر الآن؛ بعد نقله إلى المستشفى؛ بسبب الإصابة في مباراة الليلة.

جدير بالذكر أن الغامدي، تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس؛ بعد لعبة مشتركة مع علي لاجامي، قلب دفاع الفريق النصراوي، في الثانية العشرين من بداية المباراة.

SHAHID