طلب روميلو لوكاكو غير المنطقي يدفع الهلال لاتخاذ قرار مفاجئ!

قرار مفاجئ من الهلال ردًا على طلبات لوكاكو!

دخل نادي الهلال في مفاوضات خلال الفترة الماضية، مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلانو الإيطالي، المعار من صفوف تشيلسي الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال صيف 2023.

ويسعى الهلال للتعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل، لتعويض النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الزعيم السابق، والذي رحل بنهاية عقده.

وأشار الصحفي سانتي أونا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن طلب لوكاكو المبالغ فيه بشأن الراتب، دفع الهلال للتراجع عن التعاقد معه.

وأوضح أونا أن الهلال عرض على لوكاكو 20 مليون يورو في الموسم، ولكن اللاعب البلجيكي طلب ما يزيد عن 90 مليون يورو في الموسم الواحد.

الهلال كان على استعداد لتقديم عرض رسمي إلى تشيلسي الذي يمتلك عقد اللاعب، للتعاقد معه بشكل نهائي، ولكن مُطالبات اللاعب دفعت الزعيم للبحث عن مهاجم آخر لمفاوضته.