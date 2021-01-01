طلب خاص من هورفات قبل مواجهة الهلال بالسوبر السعودي

المدرب الكرواتي يتقدم بطلب خاص

وجه المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر طلبًا خاصًا، قبل مواجهة الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها نهاية شهر يناير الجاري.

النصر سيواجه الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 30 يناير الجاري، في مباراة كأس السوبر السعودي.

تقارير .. الأهلي يغري بلعمري من أجل ضمه

المزيد من الفرق

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هورفات طلب من الجهاز الطبي بنادي النصر، بضرورة السرعة في تجهيز عبد الفتاح عسيري جناح الفريق الأصفر، خلال الفترة الحالية، لإلحاقه بمواجهة الهلال بالسوبر.

عبد الفتاح عسيري يعاني من تمزق في الساق، حيث تعرض لهذه الإصابة 3 مرات منذ انضمامه للنصر، الأولى كانت أمام برسبوليس الإيراني، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والثانية أمام الأهلي بنصف نهائي كأس الملك، والأخيرة أمام الباطن في ديسمبر الماضي بالدوري.

عبد الفتاح عسيري بدأ أمس تدريباته التأهيلية على ملعب مرسول بارك، الخاص بنادي النصر، رفقة الجهاز الفني، بهدف تجهيزه سريعًا، وتأهيله بدنيًا بشكل جيد.

وانضم عبد الفتاح عسيري لصفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الأهلي السعودي، بعد انتهاء عقده، حيث نجح مسؤولي العالمي للتواصل مع إدارة الراقي على شراء المدة المتبقية من عقده.