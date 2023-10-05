طلب خاص من الهلال قبل مواجهة الأهلي في دوري روشن

الهلال والأهلي يتحركان بشكل سريع قبل مواجهتهما

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قبل 22 يومًا من مواجهة الأهلي في الكلاسيكو، ببطولة دوري روشن السعودي، تقدم نادي الهلال بطلب خاص إلى اتحاد الكرة السعودي، يخص حكام المباراة.

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ويواجه الهلال نظيره الأهلي مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشار برنامج "برا 18" عبر قنوات SSC إلى أن إدارة الهلال تقدمت بطلب رسمي لاتحاد الكرة السعودي، بتكليف طاقم تحكيمي أجنبي لمباراة الفريق أمام الألهي، التي ستقام في الرياض بالجولة 11.

وأضافت مصادر البرنامج أن إدارة الأهلي طلبت هي الأخرى حكام أجانب لمباراة فريقها أمام الوحدة التي ستقام في جدة، بالجولة العاشرة.

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يأتي ذلك قبل فترة طويلة من إقامة مباريات الجولتين العاشرة والحادية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حتى تتمكن لجنة الحكام من توفير حكام أجانب.

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