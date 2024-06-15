"طلب تذاكر من فينيسيوس جونيور" .. رافينيا يفجر مفاجأة بشأن تصريحات رونالدينيو!

تعرف على المفاجأة التي فجرها رافينيا!

فجر النجم البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة مفاجأة قوية بشأن تصريحات الأسطورة رونالدينيو، التي هاجم فيها مستوى منتخب البرازيل.

وكان رونالدينيو قد خرج في تصريحات خلال الساعات الماضية، يُعبر فيها عن عدم رضاه من مستوى منتخب البرازيل، وأكد على أنه لا يمتلك قادة محترمين، بل لاعبين متوسطي المستوى.

وشدد رونالدينيو على أنه لن يُشاهد أي مباراة لمنتخب البرازيل في كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة من 21 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

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ونشر الإعلامي فابريتسيو رومانو تصريحات رافينيا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والتي قال فيها أن رونالدينيو طلب تذاكر من فينيسيوس.

وقال رافينيا: "لا أعرف هل تصريحات رونالدينيو إعلانًا أم لا، ولكن منذ أيام قيل لي أنه طلب من فينيسيوس جونيور الحصول على تذاكر لحضور مبارياتنا (ضاحكًا)".

واختتم نجم برشلونة الحالي تصريحاته قائلًا: "على أية حال لقد فوجئت بتصريحات رونالدينيو وأنا لا أتفق معها".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا، والتي تضم أيضًا منتخبات كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.