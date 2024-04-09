طلب الإذن من الاتحاد الأوروبي.. ريال مدريد يفاجئ مانشستر سيتي في الأبطال!

النادي الملكي يطلب طلبًا خاصًا!

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قد تقدم بطلب خاص للاتحاد الأوروبي قبل مباراته أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ESPN" والتي أكدت أن ريال مدريد يسعى لغلق سقف ملعبه "سانتياجو برنابيو".

وأوضحت الشبكة أن النادي لا يزال ينتظر رد الاتحاد الأوروبي على ذلك الطلب، الذي لم يتم الرد عليه بعد.

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وبحسب ما أكدت الشبكة فريال مدريد يسعى لمنح فريقه أجواء جماهيرية قوية، حيث يزداد الصوت مع غلق السقف، وهو ما يسعى الملكي لفعله في كل مباراة كبيرة.

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جدير بالذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي من المفترض أن يتم حسمه خلال الاجتماع الفني للمباراة والمقرر صباح الثلاثاء.