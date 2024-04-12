"طلبت من فيفا إشراك 15 لاعبًا أساسيًا لمواجهة ليونيل ميسي" .. مدرب يثير الجدل في أمريكا

تصريحات مثيرة عن ليونيل ميسي..

علق بيتر فيرميس، المدير الفني لنادي كانساس الأمريكي، على مواجهة فريقه للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي يقود فريقه إنتر ميامي أمام كانساس، في المباراة المقررة في الثالثة والنصف من فجر يوم الأحد - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

فيرميس قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ole" الأرجنتينية، قبل المباراة: "من الصعب السيطرة على ميسي.. أعظم الفرق العالمية حاولت فعل ذلك؛ ولكنها فشلت".

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وأشار مدرب كانساس مازحًا، إلى أنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل مشاركة 15 لاعبًا في التشكيل الأساسي لفريقه، أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وأضاف: "اللعب رجل لرجل أمام ميسي (مستحيل).. الحل هو أن نخوض المباراة بـ15 لاعبًا، على أمل إيقاف خطورة الأسطورة الأرجنتينية".

واعتبر بيتر فيرميس، أن ليونيل ميسي يفوق بذكائه، جميع نجوم كرة القدم العالميين؛ قائلًا: "المعدل الطبيعي لذكاء اللاعب 150 أو 160.. مع البرغوث الأرجنتيني يصل هذا المعدل إلى 300".

وفي نهاية حديثه.. أعرب فيرميس، عن سعادته الكبيرة بتواجد ميسي في الدوري الأمريكي؛ حيث يزيد بتأثيره الكبير، من شعبية كرة القدم في البلاد.