طلبات ميسي التعجيزية؟ سواريز ساخرًا: أراد تسهيل الحياة على برشلونة

سواريز يسخر من الاتهامات التي وجهت إلى ميسي

سخر مهاجم فريق ناسيونال الأوروجوياني لويس سواريز، من الطلبات التي قيل أن زميله السابق ليونيل ميسي كان يريدها من إدارة برشلونة من أجل تمديد تعاقده.

وكانت صحيفة "الموندو" الإسبانية قد نشرت تفاصيل ما أراده ميسي من أجل الاستمرار مع البلوجرانا قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.

لكن سواريز، الذي شارك ميسي في الملعب مع الفريق الكتالوني، قد تحدث إلى صحيفة "ماركا" وسخر من الادعاءات التي وجهتها الصحيفة ضد ميسي.

ماذا قيل عن ميسي في السابق؟

بحسب "الموندو" فإنّ إدارة برشلونة حاولت تمديد عقد ميسي في صيف 2020 ولكنّه طلب الحصول على 10 ملايين يورو مكافأة توقيع العقد الجديد، كما اشترط الحصول على تعويض مادي عن خصم راتبه خلال فترة جائحة كورونا مع فوائد تصل إلى 3%.

وأوضحت الصحيفة أنّ البرغوث طلب أيضًا أن يُمنح الحق في مغادرة النادي وقتما شاء وأن يصبح الشرط الجزائي 10 آلاف يورو فقط.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل طلب وجود صندوق خاص له في كامب نو من أجل أن تشاهد عائلة ميسي وزميله لويس سواريز مباريات البلوجرانا كلها من داخل الملعب في هذا المكان.

ماذا قال سواريز عن مفاوضات ميسي؟

قال سواريز: "هذا يسليني. إنه شيء طبيعي جدًا لأي لاعب، إذا قمت بفحص عقود أي لاعب من النخبة، فيجب أن يكون لديهم جميعًا صندوقهم".

وواصل ساخرًا: "على سبيل المثال، في أتلتيكو مدريد، كان لي، وفي ناسيونال أيضًا، لهذا السبب كل هذه التكهنات تسليني".

واختتم ضاحكًا: "في الواقع، كان هدف ليو هو محاولة تسهيل الحياة للنادي، لأن أسرتنا كانت مشتركة فقط، كان الوضع ليكون أكثر صعوبة على برشلونة إذا كان لسواريز صندوقًا وكان لميسي الآخر".