طلبات مرعبة من مركز التحكيم .. البلطان يُحاصر الاتحاد في قضية شراحيلي

مفاجآت مدوية في قضية الشباب والاتحاد حول شراحيلي

يبدو أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب مُصر تمامًا على عقاب مدافع الفريق السابق أحمد شراحيلي وناديه الجديد، الاتحاد، ولذا توجه بطلبات جديدة ومرعبة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي ينظر القضية حاليًا، في جلسة الاستماع الأخيرة.

المدافع السعودي كان قد رفض تجديد عقده مع الشباب في يناير الماضي ووقع للاتحاد في صفقة مجانية ومن ثم التحق بصفوف الفريق بداية الموسم الجاري، وقد تقدم النادي العاصمي بشكوى ضد الطرفين لدى لجنة الانضباط وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم متهمًا إياهما بالتفاوض معًا خلال مدة سريان العقد.

لجنة الانضباط رفضت شكوى الشباب وأكدت سلامة موقف اللاعب والنادي الجداوي، لكن خالد البلطان لم يتراجع أبدًا وتوجه لمركز التحكيم الرياضي، وقد كشفت صحيفة الرياضية عن أسرار وكواليس مثيرة من جلسة الاستماع التي عقدها المركز يوم الثلاثاء الماضي عبر تطبيق "زووم" وحضرها رئيس الشباب بجانب محامي النادي ومحاميي شراحيلي والاتحاد.

الرياضية أوضحت أن مركز التحكيم الرياضي وبناءً على طلب البلطان طالب الاتحاد وشراحيلي ووكيل أعماله بإرسال الحسابات البنكية الخاصة بهم خلال 48 ساعة، وذلك ليتم التأكد من عدم استلام اللاعب ووكيله أي مبالغ من النادي خلال العام الأخير من عقده مع الشباب.

الطلب الأكثر رعبًا للعميد ومدافعه الصلب كان مطالبة البلطان خلال الجلسة بأهمية حلف اليمين "القسم" من قبل شراحيلي ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي بعدم التفاوض معًا وعدم نقل أي أموال من الثاني للأول خلال مدة سريان عقد اللاعب مع الشباب.

وطلب البلطان كذلك استدعاء الشهود لأحد إفاداتهم حول الأمر، ويتقدم أولئك الشهود لمدير التنفيذي لكرة القدم في الشباب، طلال آل الشيخ، ومترجم الفريق، طارق بن جدية، بجانب شخص كان مع رئيسي الشباب والاتحاد في الحج العام الماضي.

يُشار إلى أن حلف اليمين كذبًا يُعد من أكبر الذنوب في الإسلام، وهو ما يضع شراحيلي ومسؤولي الاتحاد أمام حل واحد أمام مركز التحكيم وهو قول الحقيقة المطلقة.