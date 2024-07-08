"طلباته صعبة للغاية" .. ماتياس يايسله يصر على رحيل نجم الأهلي ويحلم بضم هذا اللاعب!

يايسله يرسم خطة الموسم الجديد.. ولكن!

يواصل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، إصراره على "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

يايسله في أول مواسمه مع النادي الأهلي، احتل المركز الثالث بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليضمن المشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية والسوبر المحلي"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، مساء اليوم الإثنين، لا يزال يايسله يطالب الإدارة الأهلاوية، بـ"الاستغناء" عن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي - حتى الآن - من أجل فيرمينو؛ وهو ما يعرقل تلبية طلب المدير الفني الألماني.

وفي نفس السياق.. أكد الإعلامي الرياضي على أن حلم ماتياس يايسله "الكبير"؛ هو التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم العملاق الإيطالي إنتر، في صيف العام الحالي؛ ليحل بدلًا من فيرمينو.

وأعلن رودي جاليتي أن صفقة انتقال لاوتارو إلى الفريق الأهلاوي "أشبه بالمستحيلة"؛ وذلك بقوله: "لا توجد فرصة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني".

جدير بالذكر أن لاوتارو البالغ من العمر 26 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ110 مليون يورو، توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول حتى صيف 2029، في انتظار التوقيع بشكل رسمي؛ حسب الكثير من المصادر العالمية.