رسميًا .. الاتحاد يودع لاعبًا جديدًا بعد لويز فيليبي

الاسم الثاني الراحل عن الاتحاد في الشتوية..

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اسمًا جديدًا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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الاتحاد استغنى في الأيام الأولى من الميركاتو الشتوي الحالي، عن لويز فيليبي، قلب دفاع الفريق الأول؛ الذي انضم إلى صفوف نادي مارسيليا، بشكل رسمي.

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وبعد فيليبي.. جاء الدور على المهاجم الشاب طلال حاجي "17 سنة"، الذي ودع العميد الاتحادي رسميًا، مساء اليوم الأربعاء.

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وأعلن نادي الرياض مساء اليوم، التعاقد مع حاجي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف الاتحاد؛ مستقبلًا اللاعب بالقول: "مرحبًا بالنجم في فخر العاصمة".

ونشر الرياض عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو لتقديم صفقة حاجي لجماهيره؛ حيث ظهر اللاعب وهو يردد: "أنا في المدرسة".

نادي الرياض أو مدرسة الوسطى - كما يُلقب -، يحتل "المركز السابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة من 13 جولة.

جدير بالذكر أن طلال حاجي أحد أبناء نادي الاتحاد، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الوصول إلى الفريق الأول صيف عام 2023؛ مسجلًا هدفين وصانعًا 3 آخرين، خلال 11 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.