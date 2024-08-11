"تعشقه أندية العالم والعين سر ارتدائه" .. طقم الهلال الجديد يثير إشادة متابعيه وسخرية إماراتية!

بعد الكشف عن الطقم الثالث..

كشف نادي الهلال عن الطقم الثالث لقميص الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2024-2025)، برعاية شركة "بوما" الرياضية، والذي يتسم باللون البنفسجي.

وتنتظر كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، استحقاقات كبرى خلال الموسم الجديد، حيث يستهل الهلال مشوار بملاقاة الأهلي، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيما يشارك الأزرق في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة في منتصف يونيو المُقبل، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وأبدى عدد من المتابعين إعجابهم بالطقم الثالث، حيث يعد اللون البنفسجي محور اهتمام عدد من أندية العالم، مثل ليفربول وتوتنهام وميلان وموناكو، وأيضًا ريال مدريد، خلال فترة احتراف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 2017، بعد الفوز على يوفنتوس بنتيجة (4-1).

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في المقابل، شهد طقم الهلال، سخرية إماراتية، كونه يشبه القميص الأساسي لفريق العين الإماراتي، والذي تمكن من الإطاحة بعملاق الرياض، من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، خلال الموسم الماضي، قبل أن يصعد للنهائي ويكتسح يوكوهاما إف مارينوس الياباني، ليتوج باللقب الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه.

يذكر أن بعثة الهلال قد سافرت إلى مدينة أبها، من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، ليواجه المتأهل من فريقي النصر والتعاون.