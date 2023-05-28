"طقطقة" من نوع آخر .. وليد الفراج يُغني: الاتحاد والهلال .. واحدة لك وأخرى لي

الإعلامي السعودي يُواصل استفزازه للنصراويين

واصل الإعلامي وليد الفراج استفزازه للنصراويين من خلال التأكيد مساء اليوم على أن المنافسة بين الهلال والاتحاد تحديدًا هي الواجهة المشرفة للتنافس في كرة القدم السعودية، متجاهلًا تمامًا النصر من تلك المعادلة.

الاتحاد نجح في الفوز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي هذا الموسم فيما تُوج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين وخرج النصر خالي الوفاض كما الوضع في الموسم الماضي.

الفراج علق على اقتسام عملاقي الرياض وجدة للبطولات المحلية قائلًا مستخدمًا الغناء في جزء من حديثه "نختتم الموسم يوم الأربعاء القادم لكن اتضح كل شيء وعلمنا من اقتسم كعكة الموسم، الاتحاد والهلال هذا الموسم كان شعارهما .. واحدة عندك وواحدة عندي، قطعة لك وقطعة لي".

أضاف "هذا ما حدث في الموسم رغم أن الفريقين مرا بظروف استثنائية من منع من التسجيل وخلافه، لكن جاء ختام الموسم بحصول أحدهما على الدوري والسوبر والآخر على الكأس"

تابع وكأنه يُمارس "طقطقة" من نوع آخر على النصر "ما حدث أشبه بالعودة في آلة الزمن للأيام الخوالي، تذكرون تلك الأيام الخوالي؟ بطولة عندك وبطولة عندي، الدوري عندك والدوري عندي، قصة عظيمة في الدوري السعودي".

أتم "لهذا وجهة نظري الدائمة أن الهلال والاتحاد ورغم التنافس الشديد بينهما إلا أنهما يمثلان واجهة مشرفة للتنافس في السعودية، أقول هذا دون التقليل من بقية الأندية المتنافسة مثل النصر والشباب والأهلي وقد ينضم لهم منافس جديد مثل التعاون".

يُشار إلى أن النصراويين يتهمون الفراج دومًا بالسخرية من ناديهم ودعم المنافسين والانحياز لهم على حساب النصر، ويبدو أن ذلك الاتهام أضيف له أدلة جديدة بعد حديث الإعلامي المخضرم مساء اليوم في برنامجه "أكشن مع وليد".