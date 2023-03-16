"طقطقة" الجمهور السعودي على كريستيانو رونالدو.. أن يعرف خصمك نقطة ضعفك

هل يفقد كريستيانو رونالدو بريقه في ملاعب السعودية بسبب طقطقة الجمهور؟

أي ملعب سيخطه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي حاليًا، ستتوجه الأنظار إليه، كيف لا وهو واحد من نجوم اللعبة، لن نُخطئ إن كتبنا على مر تاريخها؛ فقد شكل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لسنوات صراعًا على من الأفضل بينهما ينتقل أينما حلا.

لم يترك ميسي، هداف برشلونة التاريخي والدوري الإسباني منافسه كريستيانو، هداف ريال مدريد التاريخي، حتى في ملاعب السعودية؛ فرغم المسافات بينهما إلا أن اسم ليو يُردد دائمًا لإغاظة كريستيانو وإخراجه عن شعوره من منافسي النصر.

وصول قائد البرتغال للعب في السعودية لم يخطر بالبال أو يستعد له أحد، في بداية الموسم كان كريستيانو لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، لكن أزمة بينه وبين المدرب إريك تين هاج دفعت اللاعب لإجراء حوار تلفزيوني مع بييرس مورجان هاجم فيه مدربه وزملائه وإدارة ناديه وكل من في النادي؛ فكان على إثره فسخ التعاقد معه بالتراضي، ليصبح بلا نادٍ وهو يقود بلاده في كأس العالم بقطر 2022 حتى الخروج من ربع النهائي على يد المغرب.

أعلن النصر نهاية 2022 عن الصفقة الحلم رسميًا، بعد شائعات ونفي، فكريستيانو سيستمر مع النصر حتى صيف 2025 بحسب العقد المُبرم بين الطرفين. صفقة أثارت جدلًا كبيرًا حول قيمتها التي لم يُكشف عنها رسميًا رغم شائعات تجاوزها 200 مليون يورو. المال ليس المهم الآن فالتجربة جديدة كليًا على كريستيانو؛ فهل ينجح في تجاوزها خارج الملعب قبل داخله؟

يبدو رونالدو وكل أفراد عائلته منسجمين في المملكة؛ ما بين حضور المهرجانت وفيديوهات لبناته وهن ينطقن بعض الكلمات العربية حتى مشاركته بالزي السعودي في الاحتفال بيوم التأسيس بالزي السعودي وممسكًا سيفًا.

لكن في مدرجات الملاعب السعودية ربما يلقى بعض الصعوبات.

كريستيانو بين مقصلة سخرية الجمهور السعودي

لم يسأل أحد نفسه هل كريستيانو رونالدو، 38 سنة، قادر على النجاح في النصر أم لا؟ سؤال ربما لم يُدر ببال أحد لأنه اللاعب الفائز بخمس كرات ذهبية وخمس بطولات مع مانشستر وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بجانب صولاته وجولاته في كل ملاعب أوروبا بداية من ملاعب أندورا وحتى كامب نو وآليانز أرينا.

لكن ملاعب السعودية والجمهور هناك مختلف قليلًا؛ حس الدعابة لديه أعلى من باقي الجماهير والآن كريستيانو بات هدفهم.

في مباراة النصر مع الباطن رد فعل كريستيانو كان قاسيًا على طفل قال له في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس "إن ميسي أفضل منه". قائد البرتغال رد بعصبية "إن كان كذلك فلماذا أنت هنا؟ اذهب وشاهده."

لقطات تكررت لكن بشكل جماعي آخرها في هزيمتهم من الاتحاد؛ فقبيل المباراة كان الهتاف مدويًا باسم ليونيل ميسي، أمر ببال وحسبان الدون الذي أشار للجمهور وكأنه سيرد في الملعب لكنه لم يفعل.

مع مرور السنوات والتقدم في العمر بدا وكأن كريستيانو صار أكثر عصبية؛ هاجم علنًا مدربه وزملائه في مانشستر في حوار تلفزيوني وهو أمر ربما بعيد عن الاحترافية التي تغنى بها دائمًا. كما خسر مرشده قبل أن يكون وكيله خورخي مينديز الذي انفصل عنه بعد أيام من انتقاله للنصر وهي الصفقة التي يُقال إن الوكيل البرتغالي كان معارضًا لها وقد تكون تسببت في إنهاء علاقتهما.

هل يتأثر كريستيانو بمناوشات الجمهور؟

حتى الآن لا يمكن القول إن كريستيانو يهاب الخروج من مرسول بارك بل العكس تمامًا؛ رونالدو سجل في 3 مباريات بالدوري بقميص النصر "8 أهداف" الأهداف الثمانية كانت خارج ملعبهم أمام الباطن والوحدة وضمك.

أما على مرسول بارك فخلال 3 مباريات لم يسجل أمام "الإتفاق والباطن والتعاون" الآخير صنع الدون هدفا فوز فريقه عليه.

الملعب الوحيد الذي لم يسجل عليه كريستيانو بجانب مرسول بارك كان ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية والذي شهد أول خسارة للنصر في الدوري بعد التعاقد مع كريستيانو وذلك أمام الاتحاد متصدر الترتيب بـ 47 نقطة بفارق نقطة عن النصر.

كريستيانو رونالدو من أشهر لاعبي العالم، هذه حقيقة لا جدال عليها، ووجوده بأي فريق ميزة إضافية كبيرة نظرًا لتنافسيته المستمرة حتى سن 38. لكن إن أسلم أذنيه لصوت الجمهور السعودي في المدرجات أو لو نُقل له ما يتداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي عنه؛ فسيكون في أزمة كبيرة لأنها "طقطقة" غير.