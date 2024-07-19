"طفل جديد وحدث كبير سيؤثر عليه!" .. توقعات مثيرة للجدل عن نيمار

نيمار يستعد للعودة إلى مباريات الهلال مجددًا..

أثارت تشالين جرازيك، مفسرة علم النجوم، الجدل بشأن مستقبل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

نيمار الذي انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، يتعافى حاليًا من إصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، والتي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي.

تشالين زعمت في تصريحات مع إذاعة "ميتروبوليتانا"، بأن نيمار سيرزق بطفل رابع، وسيكون هذه المرة "صبيًا"؛ قائلة: "شخص ما من بعيد، يؤكد على أن هناك امرأة حامل من نيمار، وسيكون الأمر إيجابيًا".

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وعلى جانب آخر.. توقعت مفسرة علم النجوم، وقوع حدث وصفته بـ"الكبير للغاية"، سيثير الكثير من الجدل بشأن نجم نادي الهلال البالغ من العمر 32 سنة.

وأشارت تشالين جرازيك إلى أن برونا بيانكاردي، والدة طفلة نيمار "الثانية" مافي، ستقوم بدعم الساحر البرازيلي والوقوف بجانبه، في هذا الحدث الكبير الذي سيؤثر عليه.

وشددت تشالين في تصريحاتها، على أن نيمار جونيور "متقلب المشاعر" للغاية؛ حيث سيحاول خلال الفترة القادمة، أن يحسن علاقته ببرونا، والتقرب منها أكثر.

جدير بالذكر أن نيمار لديه "3 أطفال"؛ وهم: ابنه دافي لوكا من المؤثرة كارول دانتاس، وابنته مافي من برونا بيانكاردي، وأخيرًا ابنته هيلينا؛ وهي نتيجة علاقة غرامية مع عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي.