فيديو | طفح به الكيل .. لحظة فقد بها كريستيانو رونالدو أعصابه غضبًا من "العيب الأكبر" للنصر

هذا العيب هو ما لم يحسن لويس كاسترو معالجته حتى الآن في النصر..

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اعتاد الجمهور على اللقطات التي يفقد بها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أعصابه خلال المباريات على الحكام، لكن هذه المرة كان انفعاله الكبير على زملائه في الفريق!

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العالمي حقق الفوز أمس السبت، أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وتسبب النموذجي في إحراج النصر على أرضه، إذ كان قريبًا من اقتناص الفوز في أكثر من فرصة، على إثر الأخطاء الدفاعية القاتلة للاعبيه، وهو ما أثار استياء الدون.

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وانتشر فيديو لصاروخ ماديرا من المباراة عقب إحدى الهجمات الخطيرة على فريقه، مسرعًا نحو المدافعين من وسط الملعب، وبدأ في تعنيفهم على أخطائهم وقلة تركيزهم، خاصةً وأن النصر لم يحرز هدف الفوز إلا في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويعد الدفاع النصراوي من أكبر نقاط الضعف في الفريق في الموسم الجاري، إذ استقبل 24 هدفًا من خصومه، يحتل بهم المركز الخامس في قائمة الفرق الأقوى دفاعًا، رغم احتلاله الوصافة في جدول الترتيب نقطيًا.

يذكر أن العالمي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، لكن الزعيم لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

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