طفح الكيل يا جوارديولا.. نجم مانشستر سيتي يلعب مصابًا منذ أكثر من شهر!

ما الذي يحدث داخل قلعة "السيتيزينس؟"

يمر مانشستر سيتي بفترة ربما تكون هي الأسوأ على الإطلاق له منذ أكثر من عقد، لقد تعثر في 8 من أصل 11 مباراة خاضها مؤخرًا، في رقم لم يعتد عليه المدرب بيب جوارديولا.

العديد من علامات الاستفهام تحيط بأداء مانشستر سيتي الدفاعي، ربما تنصب الانتقادات بزخم كبير على أحد أهم الأسماء في دفاع السيتيزينس وهو كايل ووكر.

ووكر يرتكب أخطاء كارثية طيلة أوقات المباريات، يظهر كما باقي لاعبي مانشستر سيتي، شاحب الوجه وصعب المراس خلال أوقات المباريات ولا يبدو عليه الاتزان الكافي.

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بخلاف أدائه المترنح، يمر ووكر بفترة صعبة على الصعيد الشخصي، سواء فيما يتعلق بحياته هو وأسرته السابقة، أو حتى على مستوى الإساءات العنصرية التي تعرض لها في إيطاليا.

الأدهى من ذلك، هو ما تكشفه صحيفة "دايلي ميل" البريطانية وفقًا لمصادر له، وهو أن ووكر يلعب "مصابًا" منذ أكثر من شهر، على الرغم من عدم تصريح جوارديولا بذلك أبدًا على وسائل الإعلام، وهو أمر قد يفسر التراجع الهائل في مردود الظهير الدولي الإنجليزي الخبير.