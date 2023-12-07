بطريقته الخاصة .. نجم النصر يرد على رغبته في الهروب من السعودية!

نجم النصر يحسم الجدل نهائيًا

SHAHID

خلال الأيام القليلة الماضية، لاحقت بعض الأخبار، أحد نجوم نادي النصر؛ بشأن عدم سعادته في المملكة العربية السعودية، ورغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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هذا النجم؛ هو متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، الذي قيل إنه قدّم طلبًا رسميًا إلى الإدارة النصراوية، للرحيل عن صفوف الفريق، هربًا من شعوره بعدم السعادة في السعودية؛ وسط اهتمام من عدد كبير من الأندية الأوروبية؛ أبرزها بشكتاش التركي.

ويبدو أن فوفانا، أراد أن يرد على كل هذه الأخبار، التي تزعم عدم سعادته في المملكة، ورغبته في الرحيل عن نادي النصر والعودة إلى أوروبا؛ وذلك على طريقته الخاصة.

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متوسط الميدان الإيفواري البالغ من العمر 28 سنة، شارك "ستوري" يتضمن صورة شخصية له، من الحساب الرسمي لنادي النصر، يظهر فيها وهو يضحك وسعيد، خلال إحدى الحصص التدريبية.

وعلق فوفانا على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرم"؛ قائلًا: "سيكو ليس سعيد"؛ في سخرية من كل الأخبار التي انتشرت بشأن مستقبله مع نادي النصر، خلال الفترة الماضية.

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جدير بالذكر أن سيكو فوفانا، انضم إلى النصر في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي لانس فرنسي؛ مشاركًا منذ ذلك الوقت في 14 مباراة رسمية، ومسجلًا هدفًا وحيدًا فقط.

SHAHID