"طريقة واحدة لإنهاء مشكلة حمد الله مع نادي النصر"

مشكلة حمد الله والنصر تزداد سخونة

كشف الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، عن رأيه فيما يتردد عن وجود أزمة بين النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وناديه النصر خلال الوقت الحالي، خاصة بعد استبعاده من مواجهة أبها.

النصر أعلن بشكل رسمي عن أن استبعاد حمد الله عن مواجهة أبها، يأتي بسبب شعوره بآلام في القدم، ولكن بعض الإعلاميين أكدوا على أن اللاعب يدعي الإصابة.

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الحارثي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن رأيه في مشكلة حمد الله مع نادي النصر، مع رصد طريقة لحل تلك الأزمة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "يبدو بأن مشكلة حمد الله مع النصر لن تُحل إلا برحيل المشرف وربما الإدارة أو رحيل اللاعب، القضية تكبر كل يوم".

يأتي ذلك في انتشار أخبارًا كثيرة تفيد بأن حمد الله سيكون أول الراحلين عن نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022، بسبب عدم وجود رغبة لاستكمال مسيرته مع العالمي.

ويستعد النصر لمواجهة أبها بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك مساء اليوم الخميس، حيث سيتم الاعتماد على الكاميروني فينسنت أبو بكر بدلاً من حمد الله المستبعد.