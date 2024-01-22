"على طريقة هندرسون" .. حقيقة طلب سافيتش الرحيل عن الهلال ومغادرة محترف النصر

هل يرحل ثنائي الهلال والنصر؟

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بث النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الرعب في نفوس جماهير نادي الهلال السعودي، خلال اليومين الماضيين، بحديثه عن "الحنين" لفريقه السابق لاتسيو الإيطالي.

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الإعلام الإيطالي تفاعل مع حديث سافيتش، مؤكدين على أنه طلب الرحيل عن الزعيم الهلالي، مع استعداده للتضحية بالراتب الضخم الذي يحصل عليه في السعودية؛ للعودة إلى لاتسيو.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، المقرب من البيت الهلالي، عن حقيقة رحيل النجم الصربي عن الفريق الأزرق، على غرار ما فعله متوسط الميدان الإنجليزي جوردان هندرسون، الذي غادر الاتفاق السعودي رسميًا، بعد 6 أشهر فقط.

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الصويلحي أعلن عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، استمرار ميلينكوفيتش سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

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أيضًا.. كذب الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، حديث الصحف العالمية بشأن رحيل سافيتش، والمدافع الإسباني إيمريك لابورت، نجم نادي النصر السعودي.

القحطاني وصف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أخبار رحيل سافيتش ولابورت بـ"اللعبة القذرة" من الإعلام الأجنبي؛ لضرب المشروع الرياضي الضخم، في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تعاقد مع لابورت في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي.

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