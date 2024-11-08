ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة الرياض والنصر؟

فاز النصر، ولكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسجل، إلا أن النقاط الثلاث كفيلة بخروج جماهير الأصفر راضية، قبل التوقف الدولي، بعد تعويض التعادل مع الهلال في أسبوع الديربيات، بفوز ثمين على الرياض في ديربي ثانٍ على التوالي، ضمن الجولة العاشرة.

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وحقق النصر فوزًا على مضيفه الرياض بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن حساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، ووقع السنغالي ساديو ماني على هدف اللقاء في الدقيقة 41.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفع النصر رصيده إلى 22 نقطة، ليعود إلى المركز الثالث في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 14 نقطة، في المركز السابع، فيما بقي رصيد رونالدو من الأهداف متوقفًا عند 6 أهداف، كما تأجل حلم كريستيانو نحو الألف هدف، للمرة الثانية على التوالي في الدوري، بعد فشله في هز شباك الهلال بأسبوع الديربيات.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والرائد، على النحو التالي..

كريستيانو رونالدو لا يسجل إلا بتلك الطريقة!

كالعادة، اعتمد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، على كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم الأصفر أمام الرياض، مع منحه دورًا آخر، بفتح المساحات أمام السنغالي ساديو ماني، الذي بات يستغلها على أكمل وجه.

ورغم تألق النصر مع المدرب ستيفانو بيولي، واستمرار النتائج الإيجابية، بعد كابوس الخروج المفاجئ من كأس خادم الحرمين الشريفين، بإجبار الهلال على التعثر في دوري روشن واكتساح العين الإماراتي بخماسية في دوري النخبة الآسيوية، إلا أنه يمكن القول إن طريقة بيولي التكتيكية قد تسببت في تراجع أرقام رونالدو التهديفية في الفترة الأخيرة.

النصر مع مدربه السابق، البرتغالي لويس كاسترو، كان يعتمد على طريقة إرسال الكرة إلى كريستيانو رونالدو، ليتكفل بمهمة التسجيل في المرمى، الأمر الذي ساعده على الفوز بجائزة هداف دوري روشن، برصيد 35 هدفًا، في الموسم الماضي، ولكن ما بيولي بات الأمر مختلفًا، وصارت الحلول الهجومية للنصر أكثر، مع عودة ساديو ماني وتاليسكا للتألق.

وسجل رونالدو 6 أهداف في دوري روشن - حتى الآن -، إلا أنه أهدافه الأربعة الأخيرة، سجلها من 4 ركلات جزاء في مباريات الاتفاق والوحدة والعروبة والشباب، وكأن كريستيانو بات عاجزًا عن زيارة الشباك إلا من علامة الجزاء.

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أخطبوط الرياض جعل كريستيانو في جزيرة معزولة

من يشاهد المباراة يدرك جيدًا، أن هناك تعليمات من مدرب الرياض، بإحكام الرقابة على كريستيانو رونالدو، والحقيقة أن الحارس الكندي ميلان بويان، لعب دورًا رائعًا في الذود عن مرماه أمام محاولات رونالدو في هز شباكه بأكثر من مناسبة.

وسدد رونالدو كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17، قبل أن يبعدها ميلان، فيما نجح حارس الرياض في منع الكرة من الوصول إلى كريستيانو خلال الدقيقتين 58 و61، فيما واصل بويان تألقه بالتصدي لتسديدة رونالدو في الدقيقة 88، ليتابع تاليسكا الكرة في الشباك، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبشكل عام، فإن رونالدو لعب أكثر من الناحية اليسرى، لترك المساحة أمام ماني للتقدم، فيما سدد البرتغالي 3 مرات على المرمى، ولمس الكرة 28 مرة، صنع خلالها 15 تمريرة صحيحة بنسبة 88%، فيما فقد امتلاك الكرة 7 مرات، وبات ضعيفًا في المواجهات (واحد ضد واحد)، بعدما حقق التحامين ناجحين من أصل 7 محاولات.

لن يذهب إلى الهلال، بل الهلال جاء إليه!

وكان اسم كريستيانو رونالدو قد ارتبط بالانتقال إلى الهلال، ليكون بديلًا للبرازيلي نيمار جونيور، قبل أن تخرج شقيقة البرتغالي عن صمتها، وتنفي تلك التقارير بشكل قاطع.

وأمام اعتماد بيولي على الجماعية، وإدخال رونالدو في تلك المنظومة التي قد لا تجعله النجم الأول في النصر خلال المرحلة المُقبلة، فإنه يمكن القول إن الهلال حضر إلى كريستيانو في النصر، بالإسلوب الجماعي والاعتماد على وفرة الحلول الهجومية.

وأمام ذلك، باتت مهمة رونالدو من أجل الوصول إلى حلم الـ1000 هدف، أكثر مشقة من ذي قبل، في ظل اقترابه من سن الأربعين، وكذلك اكتفائه بإحراز هدف وحيد في كل مباراة.

لم يحتفل مع زملائه رغم الفوز

ورصدت صحيفة "الشرق الأوسط" لقطة لكريستيانو رونالدو، قائد النصر، وهو يثير الجدل، بعدم انتظاره أداء الاحتفال الشهير بعد الفوز أمام جماهير الأصفر، ليغادر ملعب المباراة سريعًا.

ولأننا لا نريد الجزم بأن خروجه بسبب الغضب من عدم التسجيل، ولكن هل يُمكن القول إن كريستيانو رونالدو بات يعاني من طريقة ستيفانو بيولي بالفعل؟ أم أن ما يمر به البرتغالي ليس أكثر من كبوة للجواد الذي ينطلق نحو حلم الألفية؟