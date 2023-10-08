طريقة جديدة من كاسترو لزيادة معدلات لياقة لاعبي النصر

كاسترو يستهدف زيادة معدل لاعبي النصر...

SHAHID

قرر لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، الاعتماد على طريقة جديدة في تدريبات العالمي لزيادة معدل لياقة اللاعبين في الفترة القادمة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، يطير أليساندرو ديل بيرو، أسطورة نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، خلال الساعات القليلة القادمة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكان لويس كاسترو، قد منح لاعبي النصر، راحة لمدة خمسة أيام على أن تكون العودة للتدريبات يوم الخميس المقبل، دون اللاعبين الدوليين، إذ يفتقد العالمي لخدمات 13 لاعبًا في فترة التوقف.

واختتم النصر، مبارياته قبل التوقف بتعادل بهدفين لكل فريق أمام أبها، في الجولة التاسعة من دوري روشن، على أن يواجه ضمك عقب نهاية التوقف الدولي في الجولة العاشرة يوم السبت 21 أكتوبر.

SHAHID