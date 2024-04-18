على طريقة الأهلي .. خطة السعودية لخطف موهبة برشلونة وصفقة مانشستر سيتي الجديدة

مواهب عالمية في الطريق إلى السعودية..

SHAHID

على عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد الحذر؛ فخطة المملكة العربية السعودية، لتطوير القطاع الرياضي في البلاد، لن تقتصر على الأسماء العالمية الكبرى فقط.

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السعودية تعاقدت خلال العام الماضي، مع أسماء عالمية كبرى، للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين؛ حيث بدأت بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في يناير من عام 2023، ليعقبه الساحر البرازيلي نيمار جونيور والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما والنجم الجزائري رياض محرز، وغيرهم الكثير.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن مصدر بصندوق الاستثمارات السعودي، أن المملكة تتجه للتعاقد مع أبرز المواهب الأوروبية الشابة، والذي من المتوقع أن يكونوا نجومًا عالميين في المستقبل القريب؛ خاصة بعد قرار زيادة الأجانب إلى "10"، من بينهم اثنين من مواليد 2003 أو أكثر.

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الصحيفة كشفت عن أن السعودية تسلط الضوء على مواهب الدوري الإسباني بالذات، والذين يتواجد منهم 7 من أصل 20 لاعبًا، مرشحين للتتويج بجائزة "الفتى الذهبي".

وأوضحت أنه بعد انتقال النجم الإسباني الشاب جابري فيجا إلى النادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي، جاء الدور على أسماء أخرى؛ أبرزهم فيرمين لوبيز، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

وإلى جانب لوبيز؛ تريد المملكة التعاقد مع بابلو باريوس "أتلتيكو مدريد"، خافي جويرا "فالنسيا"، أساني دياو "ريال بيتيس"، آرسين زكاريان "ريال سوسييداد"، بالإضافة للجناح البرازيلي سافيو، الذي يلعب في جيرونا حاليًا، والذي من المقرر أن ينضم لمانشستر سيتي الإنجليزي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ بعدما تم توقيع العقود معه - حسب الإعلامي فابريتسيو رومانو وسكاي سبورتس -.

وأكدت الصحيفة، على أن الفترة القليلة الماضية، شهدت تواجد عدد من كشافي الأندية السعودية، في مدن ريال مدريد وبرشلونة الرياضية؛ لرصد أهم المواهب الشابة، للتعاقد معها رسميًا.

SHAHID