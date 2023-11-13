طريد برشلونة يتضامن مع حملات الهجوم على تشافي!

موقف ليس بغريب من لاعب برشلونة السابق...

أبدى ريكي بوتش، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، وبرشلونة السابق، تضامنه مع حملات الهجوم، على تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.

ورحل اللاعب الشاب عن صفوف البلوجرانا، في صيف 2022، بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، وانضم إلى صفوف لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

وكان بوتش، قد أعرب عن غضبه وخيبة أمله من قرار برشلونة السابق، في أكثر من مرة، والآن أظهر تضامنه مع حملات الهجوم على تشافي، بسبب تذبذب النتائج.

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واستمرت أفعال بوتش، في مهاجمة تشافي، بعد إعجابه بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" من أحد الصحفيين عقبت مباراة برشلونة وألافيس، والتي جاء فيها بأن برشلونة لا يمكن التعرف عليه.

وفي مباراة برشلونة وألافيس الأخيرة، لم يكن هناك اثنان فقط من لاعبي الأكاديمية في قائمة اللقاء، مما تسبب في غضب الصحفي جوسيب كابديفيلا، الذي هاجم المدرب الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن جيرونا المتصدر.