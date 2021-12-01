طريد برشلونة يتحدى ميسي ويكشف عن معاملته الخاصة في كامب نو

يبدو أن مدافع برشلونة السابق ونيس الحالي، جان كلير توديبو، يفكر في انتحار كروي من نوع خاص، حيث يتحدى ليونيل ميسي في مباراة باريس سان جيرمان وفريقه يوم الأربعاء بالدوري الفرنسي.

وكانت لتوديبو رحلة بائسة للغاية في برشلونة، فانضم للكتلان في شتاء 2019 ولم يلعب تقريبًا وأعير إلى أكثر من نادٍ قبل بيعه في الصيف الماضي إلى نيس نظير 8 مليون يورو.

وزامل توديبو ميسي على مدار رحلته القصيرة في كامب نو، ومع ذلك فإنه لا يمانع أن يتحدى البرغوث في مباراة الليج آ يوم الأربعاء.

توديبو في حوار مع الصحافة الفرنسية قال "أعتقد أن ميسي سوف يتعرف عليّ، من الضروري أن أكون منتبهًا جدًا له".

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كما أضاف "أحب أن أدافع أمامه، إنه تحدٍ بالنسبة لي، حقيقة أن يحاول لاعب المرور مني واسترجع منه الكرة هو شيء يحفزني للغاية".

أما عن المعاملة الخاصة التي كان يجدها ميسي في برشلونة فقال "كنا ندافع أمامه في التدريبات بشكل مختلف".

وأتم "كان علينا ألا نصيبه، كان عليك أن ترفع قدمك قليلًا أمامه حتى لا تؤذيه".

توديبو البالغ من العمر 21 عامًا لعب مع نيس هذا الموسم 15 مباراة أحرز خلالها هدفًا وحيدًا، والآن حلمه أن يُعيق ميسي المنتشي بالكرة الذهبية من حصد ثلاث نقاط جديدة لباريس سان جيرمان.