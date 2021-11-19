ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها؟
يحل الأهلي ضيفًا على نادي أبها في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة 12 من الدوري السعودي 2021-22.
فاز الأهلي السعودي على نادي الباطن في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهو الانتصار الثالث له هذا الموسم،ووصل به للنقطة 15.
يمتلك نادي أبها 10 نقاط جمعهم من 10 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 6.
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بالطبع هناك الكثير من جماهير الفريقين لديهم رغبة كبيرة في التواجد بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، والآن نستعرض معكم كيف يمكن شراء تذاكر اللقاء وما هي الأسعار؟
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وأبها؟
طرح أبها تذاكر اللقاء المرتقب مع الأهلي منصة hadir، ولا يمكن شراء التذاكر من أي وجهة أخرى.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأبها؟
قُسمت تذاكر مباراة الأهلي وأبها إلى 4 فئات، أقلها بـ40 ريال وأعلاها بـ115 ريال.
الفئة
السعر
الدرجة الممتازة
115 ريال
الدرجة الأولى
69 ريال
درجة العوائل
40 ريال
الدرجة الموحدة
40 ريال
ما هو موعد مباراة الأهلي ضد أبها؟
موعد مباراة الأهلي وأبها هو الأحد 21 نوفمبر 2021 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
أبها - الأهلي
الأحد 21 نوفمبر 2021،
SSC
ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز