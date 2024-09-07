فيديو | لقطة طريفة .. طرد مشجع بعد تنكره في زي لاعب إنجلترا ضد أيرلندا!

لقطات مثيرة للجدل في مباراة أيرلندا وإنجلترا..

لم تحتج مباراة أيرلندا وإنجلترا للبدء، كي تشهد لقطة مثيرة للجدل، حيث كان يكفي أن نشاهد المنتخبين يصطفان لأداء النشيد الوطني، لنرى لقطة طريفة بطلها أحد المشجعين قبل إطلاق صافرة البداية.

المنتخب الإنجليزي، الذي يخوض مباراته الأولى مع المدرب المؤقت لي كارسلي، يحل ضيفًا على أيرلندا، على ملعب أفيفا، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بموسم 2024-2025.

وذكر الإعلامي الرياضي كريج هوب، أن أحد المشجعين، كان يرتدي زي المنتخب الإنجليزي بالكامل، وقام بالتوغل إلى أرضية الملعب، والانضمام إلى لاعبي الأسود الثلاثة، قبل أن يتم إخراجه بواسطة أفراد الأمن.

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وتشهد المباراة قيام الجماهير الأيرلندية، بإطلاق صافرات الاستهجان على لاعبي إنجلترا، سواء أثناء عزف النشيد الوطني، الذي شهد صمت المدرب لي كارسلي، الذي يواجه بلاده في أولى مباراة يقود فيها المنتخب الإنجليزي، أو أثناء لمس الكرة من قِبل اللاعبين خلال اللقاء.

وتولي لي كارسلي تدريب منتخب إنجلترا، بعد استقالة المدرب جاريث ساوثجيت الذي رحل عن تدريب الأسود الثلاثة، بعد ثماني سنوات، انتهت بخسارة نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، للمرة الثانية على التوالي.