السير جيم راتكليف يتحدى الجميع في ظهوره الأول..

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فجّر الملياردير البريطاني جيم راتكليف، العديد من المفاجآت؛ وذلك في أول ظهور إعلامي، بعد الاستحواذ على نسبة من "أسهم" العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

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نادي مانشستر يونايتد أعلن منذ أيام قليلة، نقل 27.7% من أسهمه إلى راتكليف، الذي يعمل في مجال الكيماويات، والذي يعتبر ثاني أغنى الرجال في بريطانيا.

راتكليف كشف في تصريحات مع صحيفة "The Athletic"، عن أن هدفه الأول؛ هو طرد مانشستر سيتي وليفربول من مكانهما، في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرلييج".

وأضاف المالك الجديد: "مانشستر سيتي وليفربول أعداء لنا.. لقد نجحا في تحقيق العديد من الإنجازات في العقد الأخير، والذي شهد ابتعاد يونايتد عن المنافسة تمامًا".

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد، سيسير على منهجين من أجل العودة للسيطرة على جميع البطولات المحلية والخارجية؛ أحدهما قصير المدى بضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ثم التتويج بالدوري الإنجليزي، وآخر بعيد المدى وهو استعادة اللقب القاري.

وأعلن جيم راتكليف، رغبته في بناء ملعب جديد لنادي مانشستر يونايتد يتسع لـ90 ألف مشجع؛ قائلًا: "في أسوأ الأحوال.. سنفوم بتجديد الاستاد الحالي (الأولد ترافورد)".

وميدانيًا.. فتح راتكليف، الباب أمام عودة النجم الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود، مهاجم الفريق المعار إلى خيتافي الإسباني، والذي تم تبرئته مؤخرًا من تهم الاغتصاب.

وعلى الرغم من رفض الجماهير عودة اللاعب؛ إلا أن راتكليف طلب منهم مراعاة عامل السن والنشأة، والتي كثيرًا ما تؤثر على اللاعبين الشباب، الذين يجدوا أنفسهم يملكون الملايين، بشكل مفاجئ.

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