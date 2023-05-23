بعد طرده .. لويس سواريز ينفجر غضبًا في وجه تقنية الفيديو

تهاني سليم
Luis Suárez Almería Villarreal 2022-23LaLiga
لويس سواريزألميرياريال سوسيداد vs ألميرياريال سوسيدادالدوري الإسباني - لا ليجا

لاعب ألميريا يعبر عن غضبه بطريقة سيئة

فقد الكولومبي لويس سواريز لاعب ألميريا أعصابه للحظات ربما تكلفه غرامة وإيقافًا طويلًا لكنه لم يُكابر بل اعتذر سريعًا عما بدر منه.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للكولومبي لويس خافيير سواريز، مهاجم ألميريا الإسباني في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف منه على لاعب فريق ريال سوسييداد الذي أنهى المباراة لصالحه بهدف نظيف في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وغادر سواريز الملعب غاضبًا وحطم شاشة "تقنية الفيديو" VAR- بعدما طلب من الحكم مشاهدة اللقطة على الشاشة إلا أن الأخير أشهر له البطاقة الحمراء.

وسيواجه اللاعب الكولومبي عقوبة قاسية نظرًا لما بدر منه عقب طرد هو ما اعتذر عنه خاصة التدخل الذي عرضه للبطاقة الحمراء، وكذلك للجمهور والحكم عما فعله عقب خروجه.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

729603 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
729603 الأصوات

اختيارات المحررين