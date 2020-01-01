ما هو سبب طرد رمضان صبحي؟ وكم مباراة سيغيب عنها مع بيراميدز؟

في مباراته الأولى مع بيراميدز بعد انتقاله من النادي الأهلي التي كانت ضد الاتحاد في الدوري المصري 2021، قام الحكم بطرد رمضان صبحي، فما هو السبب؟

أصبح رمضان صبحي في الفترة الأخيرة محط مثار للجدل بين عشاق الكرة المصرية في جميع أرجاء الوطن العربي، فبعد عودته الرائعة مع المنتخب الأوليمبي، قرر العودة لبيته في النادي الأهلي على سبيل الإعارة، لكنه بعد ذلك قرر خوض مغامرةٍ جديدة.

بعد انتهاء إعارته مع الأهلي وحلول وقت عودته لهدرسفيلد الإنجليزي، فاجأ رمضان صبحي عشاق المارد الأحمر في كل مكان، وقرر الانتقال لبيراميدز.

كانت المباراة الأولى لرمضان مع فريقه الجديد مثرية للجدل أيضًا، ففي مباراة بيراميدز والاتحاد حصل نجم المنتخب المصري على بطاقة حمراء بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

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فيديو: ملخص مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري المصري 2021

ما هو سبب طرد رمضان صبحي في مباراة بيراميدز والاتحاد؟

كانت مباراة بيراميدز والاتحاد قوية ومثيرة، وفي الدقيقة 33 تقدم عبد الله السعيد لنادي بيراميدز، وذلك قبل أن يتعادل عمار حمدي بهدفٍ رائع في الدقيقة 44.

استمر التعادل الإيجابي حتى الدقيقة 93 من زمن الشوط الثاني، حيث سقط رمضان صبحي في منطقة الجزاء واحتسب الحكم محمد الصباحي ركلة جزاء بالفعل، لكن بعد العودة للفيديو عاد وألغاها.

مع استئناف المباراة سجل خالد الغندور هدف فوز الاتحاد على بيراميدز وتحديدًا في الدقيقة 96 ، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

تعليق مدير فني نادي بيراميدز على طرد رمضان صبحي وحديثه عن مباراة الزمالك القادمة في الدوري #ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/Zo4XR37V3p — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 12, 2020

جن جنون رمضان صبحي، وانطلق للحكم بعد صافرة النهاية واعترض بشدة على إلغاء ركلة الجزاء، وبحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع عن زميله دودو الجباس، فقد صرخ رمضان في وجه الصباحي بكلمة واحدة هي "ضعيف".

كان رد فعل محمد الصباحي سريع وغير متردد، حيث قام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه رمضان صبحي، وبالتالي منحه البطاقة الحمراء.

ما هي مباريات الدوري المصري التي سيغيب عنها رمضان صبحي؟

بحسب لوائح الدوري المصري الممتاز، فإن تقرير الحكم محمد الصباحي هو من سيتحكم في عدد المباريات التي سيغيب عنها رمضان صبحي.

لكن، سيغيب رمضان على الأقل عن المباراة القادمة لبيراميدز في الدوري المصري، والتي ستكون ضد الزمالك على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الثانية.