"لقد صدمت" .. ديكلان رايس يُعلق على طرده بلقاء آرسنال ضد برايتون

لاعب وسط آرسنال يتحدث عن الطرد الذي حصل عليه ضد برايتون

علق ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال، على طرده خلال مباراة فريقه ضد برايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل رايس على كارت أحمر، حيث كان في جعبته كارت أصفر بالشوط الأول، قبل أن يتلقى الكارت الثاني بالشوط الثاني بعد أن لمس الكرة أثناء تنفيذ جويل فيلتمان ركلة حرة، لتأتي الركلة في قدم لاعب آرسنال الذي ادعى الإصابة، ليُشهر الحكم البطاقة الثانية ومن ثم طرده.

وقال رايس عن الطرد عقب المباراة: "لقد صدمت، وأعتقد أنه كان بإمكانك رؤية مدى صدمتي على وجهي، لم أركض مسرعًا أمام فيلتمان، ولم أسدد الكرة بعيدًا ولكن لمستها بالجزء الخارجي من القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الإنذار الأول كنت أوافق عليه تمامًا، على أنه كان 50-50 ولكنني لم أفز بالتدخل، ولكن في الشوط الثاني لا أستحق الكارت الأصفر خاصة وأن الكرة عند الراية الركنية، ولا يمكن لبرايتون التقدم في أي مكان من هناك".

لاعب وسط آرسنال واصل: "الأمر كان صعبًا وقاسيًا، ولكن يجب أن أتجاوزه، سأكون أفضل بعد ذلك ولا يمكنني إلا أن أشيد باللاعبين وجهودهم من أجلي، والمدرب (أرتيتا) والجماهير أيضًا، والذين كانوا لا يصدقون مرة أخرى بعد ظهر اليوم هكذا أرى الأمر".

واختتم ديكلان تصريحاته قائلًا: "هذا هو الطرد الأول لي في مسيرتي، ولذلك أردت فقط الاعتذار لزملائي في الفريق، وهو ما فعلته وأيضًا للجماهير".