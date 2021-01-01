طرد حجازي ينهي أزمة منتخب مصر ويغيبه عن كلاسيكو الهلال

حجازي لن يشارك في كلاسيكو الهلال

حصل المدافع المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد على كارت أحمر، خلال مباراة فريقه أمام الرائد، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

حجازي حصل على الكارت الأحمر بالدقيقة 37 عندما قام بعرقلة مهاجم الرائد الذي كان في مواجهة مباشرة مع البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد.

وبهذا الكارت الأحمر، ينهي حجازي أزمة انضمامه لمنتخب مصر، ويضمن تواجده في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وجزر القمر.

وكان نادي الاتحاد قد توصل لاتفاق مع مسؤولي منتخب مصر، على أن يشارك حجازي في المباراة الأولى، على أن يعود بعدها إلى العميد، للمشاركة في الكلاسيكو أمام نادي الهلال.

الطرد كلف حجازي الغياب عن مباراة الكلاسيكو المهمة أمام الهلال، ومن ناحية أخرى سيستمر مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر، دون العودة إلى جدة للمشاركة في مباراة الهلال.

ويعد حجازي واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الاتحاد ومنتخب مصر، حيث غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الهلال ستكون خسارة كبيرة للنمور.