"طرد أبو تريكة مطلب" .. جدل سعودي بعد تصريحات أسطورة مصر عن تشيلسي!

أحمد الغنام
Chelsea, Mohamed Abou Trika GFXGoal / Getty / Social
تشيلسيوست هام vs تشيلسيوست هامالدوري الإنجليزي الممتاز

انتقادات محمد أبو تريكة لتعاقدات تشيلسي تثير الكثير من الجدل..

أثارت تصريحات محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي المصري ومحلل قنوات "beIN Sports" القطرية بعد خسارة تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي 2023-2024 حفيظة جماهير "البلوز" في الوطن العربي.

أبو تريكة انتقد مقدار المال الذي دفعته إدارة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، مؤكدًا أن إدارة "البلوز" ورغم البذخ في الصفقات إلا أنها لم تتمكن من ضم لاعبين نجوم يفيدون الفريق.

وعلى مدار ثلاثة أيام، شنت جماهير تشيلسي حملات قاسية على أبو تريكة بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، لدرجة أن وسم "طرد_ابو_تريكه_مطلب" يتصدر حاليًا قائمة أكثر التغريدات تداولًا في السعودية عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض جماهير تشيلسي تجادل بأن أبو تريكة يناقض نفسه عند الحديث عن صرف تشيلسي في سوق الانتقالات، وفي المقابل الإشادة بتحركات مانشستر سيتي الذي ينفق الكثير هو الآخر.

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لكن على جانب آخر، كان هناك بعض الدفاع عن أسطورة منتخب مصر، مع تأكيدات أن تصريحاته كانت تحاول مناقشة وضعية الفريق، وعدم تحسنها رغم التغييرات الكبيرة في قائمته.

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