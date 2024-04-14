فيديو | "تم طرده من المنصة" .. الحقيقة كاملة وراء خلاف سلمان الفرج وفهد المفرج

فيديو مثير للجدل أشعل فتيل الفتنة، لكن ما هي الحقيقة؟

جدل كبير يدور حول سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، بسبب مقطع فيديو انتشر عقب نهاية كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الزعيم كان قد توج بطلًا للسوبر قبل أيام قليلة، بعد الفوز أمام الاتحاد برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وخلال الساعات الماضية، أعاد بعض الإعلاميين النصراويين نشر مقطع يعود لما قبل رفع لاعبي الزعيم للكأس، إذ ظهر خلاله أن الفرج يغادر منصة التتويج تاركًا الكأس وشارة القيادة لزميله سالم الدوسري، وسط مزاعم أن فهد المفرج؛ مدير الكرة بالفريق، قد قام بطرده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "البرامج لا حس ولا خبر .. ولا كأن شيء صار، شاهد إقصاء سلمان الفرج من المنصة أثناء تتويج نادي الهلال، هل يُعقل أن يتم التعامل مع نجم كبير خدم فريقه سنوات طويلة بهذا التعامل، سلمان لا يستحق ما يحدث ضدّه!".

لكن تبين أن البعض اجتزأ الفيديو "المضلل" من لقطة كاملة، تُظهر أن الفرج لم يتم طرده، بل أنه ترك المهمة لزميله الدوسري بشكل طبيعي، وعاد للخلف للوقوف رفقة زملائه، دون نشوب أي خلاف بينه وبين فهد المفرج.

يذكر أن الهلال كان قد أقصى النصر من البطولة بالفوز عليه في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما صعد الاتحاد بالفوز بالنتيجة نفسها أمام الوحدة.