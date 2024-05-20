طردوه من احتفالات الفريق في الرابعة فجرًا.. نجم مانشستر سيتي يثير المتاعب!

نجم مانشستر سيتي يوضح الفرق بين آرسنال وفريقه...

احتفل لاعبو مانشستر سيتي، بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من المسابقة مساء أمس الأحد، وللمرة الرابعة على التوالي، واستمرت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع " Splashnews" فإن احتفالات كتيبة المدرب بيب جوارديولا باللقب، شهدت بعض المتاعب من قلة من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم الحارس سكوت كارسون.

وأشار التقرير إلى أن الحارس صاحب الـ 38 عامًا، أثناء تواجده في الحفل الذي استمر حتى الفجر، اشتبك مع أحد الحضور، مما دفع الأمن المتواجد إلى اصطحاب كارسون، خارج مقر الحفلة.

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ومنذ انضمام كارسون إلى صفوف مانشستر سيتي، في عام 2019 لم يشارك كارسون إلا في مرتين آخرهم كان في مارس 2022، ومن المتوقع رحيله بنهاية الموسم الحالي عندما ينتهي عقده.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، أمامه فرصة لزيادة رصيده من البطولات المحلية، عندما يلعب أمام الجار مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الرابطة يوم السبت 25 مايو الحالي.