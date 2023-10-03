بعد طرده أمام نساجي .. سلمان الفرج مهدد بـ"الغياب" عن الهلال لهذه الفترة!

مدة غياب سلمان الفرج المحتملة عن نادي الهلال

يواجه سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خطر الإيقاف لفترة طويلة؛ بسبب أحداث مباراة نساجي الإيراني.

الفرج تعرض لـ"الطرد"، في فوز الهلال على نساجي (3-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أكد المستشار التحكيمي فهد المرداسي، على استحقاق الفرج، بالإضافة إلى لاعب نساجي أمير محمد، الحصول على الكارت الأحمر، في الدقيقة 38.

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وأشار المرداسي في تصريحات مع فضائية "SSC"، إلى أن كلًا من قائد الزعيم ولاعب الفريق الإيراني، ارتكبا سلوكًا مشينًا في اللعبة التي تحصلا فيها على الكارت الأحمر.

وكشف المستشار التحكيمي، عن أن الفرج ومحمد، قد يصدر بحقيهما قرار بالإيقاف مباراتين في المسابقة القارية؛ من بينهما لقاء تلقائي، وآخر كـ"عقوبة" انضباطية.

هذه العقوبة ضد سلمان الفرج وأمير محمد، قد تزيد - وفقًا للمادة 5/1/48 - من لائحة الانضباط الآسيوية؛ والتي تنص على إيقاف أي لاعب يعتدي على المنافس، لـ3 مباريات أو لمدة شهرين.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع نادي نافباخور الأوزبكي.