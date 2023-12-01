بعد طرده أمام النصر .. مفاجأة في عقوبة علي البليهي "المحتملة" ومدة غيابه عن الهلال

ما هي العقوبة المنتظرة ضد علي البليهي بعد طرده في ديربي الهلال والنصر؟

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فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن العقوبة المحتملة ضد النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد طرده أمام النصر.

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البليهي تعرض للطرد في اللحظات الأخيرة من ديربي الرياض الكبير، والذي فاز فيه الهلال على النصر (3-0)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الشيخي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مدافع الزعيم الهلالي، قد لا يتعرض لأي عقوبة إضافية؛ إذا كان الطرد، بسبب استفزاز الجماهير النصراوية.

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وقال القانوني الرياضي: "إذا كان طرد البليهي، بسبب استفزازه لجماهير النصر؛ فهو طرد غير صحيح، وبالتالي.. لن يُعاقب اللاعب انضباطيًا بإيقاف إضافي؛ لأن عقوبة الاستفزاز بحسب قانون اللعبة، هي (الإنذار) فقط، وليس الطرد".

وأوضح أحمد الشيخي، أن حكم الديربي، إذا دوّن في تقريره، أن طرد البليهي، كان بسبب تلفظه ضد أحد اللاعبين، فسيتم إيقاف اللاعب "مباراتين"، أما إذا كان التلفظ ضد أحد مسؤولي المباراة، فستزداد العقوبة إلى الإيقاف 4 مباريات.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن النصر، صاحب المركز الثاني.

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