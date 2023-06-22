بعد طرده من الأهلي .. هذا اللاعب على أبواب الانتقال إلى الاتحاد!

أولى الصفقات المحلية على أعتاب الانضمام إلى نادي الاتحاد في الصيف الحالي

بات نادي الاتحاد، على بُعد ساعات قليلة للغاية، من حسم أولى صفقاته المحلية، والثالثة في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، قبل أن يحصل على توقيع مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قدّم العميد الاتحادي، عرضًا رسميًا إلى نادي أبها؛ لشراء العام المتبقي في عقد الجناح صالح العمري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الصحيفة أعلنت رفض إدارة أبها، العرض الاتحادي لـ"ضعف" المقابل المادي؛ إلا أن العمري تقدّم بطلب إلى ناديه، للسماح له بالرحيل إلى العميد، الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

وكشفت عن أن مسؤولي الاتحاد، سيواصلون مفاوضاتهم مع نظرائهم في أبها؛ حيث من المتوقع حسم الصفقة، خلال الـ48 ساعة القادمة.

جدير بالذكر أن صالح العمري، الذي مثّل الأهلي في الفترة من 2014 إلى 2018، وتم الاستغناء عنه لعدم القناعة بإمكانياته، تألق بشدة في الموسم الرياضي الماضي، مع فريق أبها، بتسجيله 5 أهداف وصناعته 7 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية في مخلف المسابقات.