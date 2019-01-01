طبيب منتخب تونس يوضح تفاصيل إصابة فرجاني ساسي

جماهير الزمالك تتلقى صدمة بإصابة فرجاني ساسي

تحدث سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي عن إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك المصري، وكشف تفاصيلها بعد التعرض لها أثناء لقاء نسور قرطاج أمام غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وحقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره الغيني، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط بعد تحقيق فوزين في الجولتين الأولى والثانية.

ساسي غادر ملعب المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية على مستوى العضلة الضامة، حيث انتشرت تقارير سريعًا لفترة إصابته ستكون طويلة وغياب اللاعب عن مواجهة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات.

وقال سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي في تصريحات نشرتها صحيفة "الصباح" التونسية: "ساسي يعاني من آلالام في أوتار الفخذ الأيمن، وفضلنا خروجه من المباراة لعدم تفاقم الإصابة بعد الشكوى".

وأضاف: "إصابة ساسي اشتكى بها خلال اللقاء، وعدم استكماله للقاء خوفًا من تفاقهمها وزيادة مدة غيابه والعلاج والتأهيل منها".

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الزمالك يعتمد على فرجاني ساسي بشكل كبير بجانب طارق حامد في خط الوسط، ويدخل الفريق الأبيض على لقاءات مهمة للغاية في الدوري المصري وأيضًا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كلًا من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي، حيث سيبدأ لقاءاته خارج أرضه أمام مازيمبي نهاية الشهر الجاري.