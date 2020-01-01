طبيب النصر يكشف عن أنباء سارة بخصوص عبدالله الخيبري

تأكد من جاهزية وسلامة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها

تلقى نادي النصر أنباءً سارة بشأن إصابة اللاعب عبدالله الخيبري، والذي غاب عن التواجد مع الفريق خلال الفترة الماضية.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن الفحوصات والاختبارات كشفت تعافي الخيبري من إصابة تمزق الرباط التي أبعدته عن التدريبات منذ الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن بازيل روبيرو، طبيب فريق النصر الأول لكرة القدم، تأكد من جاهزية وسلامة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها.

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وأجرى الطبيب البرتغالي اختبارات طبية لعبد الله الخيبري، لاعب وسط الفريق، خلال الساعات الماضية، للتأكد من سلامة أربطة المفصل، عقب فراغه من الفترة المحددة لبرنامجه التأهيلي.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن الفحوصات والاختبارات كشفت تعافي الخيبري من إصابة تمزق الرباط التي أبعدته عن التدريبات منذ الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يبدأ الخيبري برنامجًا يحتوي على تدريبات لياقية منوعة يؤديها في منزله استعدادًا لدخوله إلى التدريبات الجماعية مع اللاعبين فور الانتهاء من تعليق الأنشطة الرياضية الذي جاء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن وزارة الرياضة السعودي قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة حرصًا على سلامة الجميع وخوفًا من تفشي فيروس كورونا.