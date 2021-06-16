طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الترجي

بث أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بشرى سارة لجماهير فريقه بعدما كشف عن آخر تطورات الحالة البدنية للاعبي الفريق محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأعلن جاهزيتهما لمباراة الترجي.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أمس الثلاثاء عن قائمة الفريق المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وضمت القائمة اسم أفشة وطاهر.

أفشة وطاهر جاهزان لتعزيز صفوف الأهلي

وأكد أبو عبلة للموقع الرسمي للأهلي أن أفشة تعافى تمامًا من إصابة الجزع في الرباط الخارجي للكاحل التي كان يُعالج منها.

وشارك أفشة في مران فريقه أمس ولم يشك من أي آلالام كما سيشارك بحسب تأكيدات الطبيب في مران اليوم وبات جاهزًا لمواجهة الترجي.

وفي الوقت نفسه أكد أبو عبلة على جاهزية طاهر محمد طاهر للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم والتي أخرجته من معسكر المنتخب الأولمبي لوديتي جنوب إفريقيا استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

قلق حول تجدد إصابة أكرم توفيق

لكن طبيب الأهلي أعلن حاجة أكرم توفيق لفحص طبي قبل مران اليوم بعدما تعرض لكدمة قوية في الساق خلال مران أمس وهي الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير، مع فرصة كبيرة للمشاركة في المران حال زوال الكدمة.

وكان الظهير الأيمن محمد هاني قد غاب عن قائمة الأهلي بسبب استمرار علاجه من الإصابة التي تعرض لها.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة أمس برئاسة رئيس الأهلي محمود الخطيب متجهة نحو تونس للقاء المرتقب.

مواجهة حاسمة نحو العاشرة

ويحل الأهلي، حامل لقب دوري الأبطال، ضيفًا على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي.

وسيعود الأهلي وسيستقبل الترجي في مصر يوم السبت 26 يونيو من أجل الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب الإفريقي للمرة العاشرة بعد فوزه الموسم الماضي باللقب التاسع على حساب غريمه الزمالك بهدف أفشة.