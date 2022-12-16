طبق وقت اللعب الفعلي قبل إقراره .. مارتشينياك حكم نهائي المونديال المثير للجدل

الحكم البولندي الذي سيدير نهائي كأس العالم 2022، كان بطلًا لواحد من أكثر الأحداث إثارة للجدل.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا عن إسناد مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، التي تقام يوم الأحد المقبل، إلى الحكم البولندي سيمون مارتشينياك.

وسيكون أمام مارتشينياك مهمة في غاية الصعوبة يوم الأحد على استاد لوسيل، حين يدير نهائي كأس العالم 2022 في مواجهة مرتقبة بين الأرجنتين وفرنسا.

الحكم البولندي، البالغ من العمر 41 عامًا، ليس غريبًا على إدارة المباريات الكبرى في كرة القدم العالمية، بالنظر إلى سجله الكبير في تحكيم مواجهات كبرى في دوري أبطال أوروبا وبطولات "فيفا" المختلفة.

وأدار مارتشينياك مباراتين في كأس العالم 2022، الأولى كانت بين فرنسا والدنمارك في دور المجموعات وانتهت بفوز "الديوك" بنتيجة 2-1، فيما جمعت الثانية بين الأرجنتين وأستراليا في دور الستة عشر، والتي حقق فيها ميسي ورفاقه الفوز بهدفين لهدف.

ورغم ثقة "فيفا" في مارتشينياك ليدير مباراة بحجم نهائي كأس العالم، إلا أن الحكم البولندي كان بطلًا لواحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل ربما في تاريخ كرة القدم.

19 دقيقة وقت ضائع!

في عام 2021، نظم "فيفا" بطولة كأس العرب والتي أقيمت في قطر، من أجل الوقوف على الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022.

حينها، وقبل تطبيق نظام الوقت الفعلي لاحتساب الوقت بدل الضائع، كان مارتشينياك بطلًا لواقعة غريبة على عالم كرة القدم، حين قرر إضافة 19 دقيقة في الشوط الثاني من مباراة نصف النهائي بين الجزائر وقطر.

تلك المباراة كانت مجنونة بحق، حيث تقدم منتخب الجزائر في النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59، لكن منتخب قطر تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+7.

ومع امتداد المباراة أكثر بسبب الوقت بدل الضائع الطويل الذي احتسبه مارتشينياك، تمكن يوسف بلايلي من تسجيل هدف الفوز الجزائري في الدقيقة 90+17، ليتأهل "الثعالب" إلى النهائي ثم يتوجوا باللقب.