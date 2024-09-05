"طأطئوا رؤوسكم خجلًا".. خلاف حاد بين مانشستر سيتي وجماهيره!

أطلق مشجعو مانشستر سيتي حملة تمويل جماعي بعد فرض رسوم مواقف السيارات على المشجعين ذوي الإعافة في ملعب الاتحاد لأول مرة.

ويدفع مشجعو السيتي من الأشخاص ذوي الإعاقة 6 جنيهات إسترلينية للمباراة هذا الموسم لتأمين مكان لسياراتهم خارج الملعب.

روابط المشجعين الرئيسة لمانشستر سيتي أبدت معارضة غاضبة ضد هذه الخطوة حيث تشير التقديرات إلى أن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز يكسبون 2160 جنيهًا إسترلينيًا في المباراة الواحدة من هذا البند.

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وقد جمعت صفحة GoFundMe التي تم إنشاؤها هذا الأسبوع بالفعل أكثر من 1500 جنيه إسترليني قبل مباراة السيتي ضد برينتفورد يوم السبت المقبل، مع تخصيص الأموال لتعويض المتضررين.

وقال هوارد كوهين، رئيس رابطة المشجعين ذوي الإعاقة في تصريحات نقلها صحيفة "دايلي ميل": "يؤلمنا كمشجعين مخلصين لمانشستر سيتي أن نشير إلى أن نادينا لم يتأثر ويستمر في معاقبة مشجعيه المعاقين بسبب حاجتهم إلى ركن السيارات بالقرب من الملعب".. مشيرًا إلى أن إدارة مانشستر سيتي عليها أن "تطأطئ رؤوسها خجلًا!".